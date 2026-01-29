Reunião de alinhamento das ações de segurança para o período festivo - Ascom

Publicado 29/01/2026 14:39

São Pedro da Aldeia - Com o objetivo de garantir um Carnaval ainda mais seguro para moradores e visitantes, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou, nesta quarta-feira (28), uma reunião de alinhamento das ações de segurança para o período festivo. O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e as medidas começam a ser executadas a partir desta sexta-feira (30).



O encontro contou com a participação do secretário da pasta, Diego Alves, do secretário adjunto, José Renato Pinheiro, e do comandante e da subcomandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, Ten. Sandro Nunes e Ten. Tainá, respectivamente. Na ocasião, foram discutidas as estratégias de atuação integrada entre o município e a Polícia Militar, com definição do planejamento operacional para o período de Carnaval.



O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destaca o compromisso da Gestão Municipal com a segurança da população. “Realizamos uma reunião estratégica com o comando da 2ª Companhia da Polícia Militar para alinhar o planejamento das ações de segurança durante o período do Carnaval. O objetivo é garantir uma atuação integrada, preventiva e organizada, reforçando o policiamento, a fiscalização e a pronta resposta, para que moradores e visitantes possam aproveitar as festividades com tranquilidade, segurança e ordem pública”, afirmou.