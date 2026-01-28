Descarte irregular de lixoReprodução
Segundo as informações recebidas, o despejo de lixo no local estaria ocorrendo de forma recorrente, possivelmente com frequência semanal.
O material estaria sendo descartado de maneira inadequada, em área próxima à lagoa, o que pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde pública.
Diante do relato, o Jornal entrou em contato com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia para solicitar esclarecimentos sobre a situação, bem como eventuais ações de fiscalização ou providências adotadas. A Prefeitura informou que uma equipe de Fiscalização Ambiental irá ao local para averiguar a situação.
A Secretaria de Meio Ambiente incentiva a participação da população, por meio de denúncias identificadas ou anônimas, utilizando os canais oficiais, como a Salina, no WhatsApp (22) 98878-9913.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.