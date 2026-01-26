1ª Regata Ventos da Aldeia - Ascom

Publicado 26/01/2026 18:28

São Pedro da Aldeia - Com velejadores de diversas classes e a presença de um público expressivo, a 1ª Regata Ventos da Aldeia foi realizada com sucesso no último domingo (25), em São Pedro da Aldeia. O evento, sediado na orla da Praça Hermógenes Freire da Costa, movimentou a cidade e reforçou o potencial do município para a prática e o incentivo aos esportes náuticos. A competição contou com a inscrição gratuita de mais de 80 embarcações, e os atletas que subiram ao pódio foram premiados com troféus e medalhas personalizadas.



Em clima de celebração e conquista, o secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, avaliou de forma positiva a realização da primeira Regata Ventos da Aldei. “Foi um dia inesquecível, um evento lindo em que conseguimos executar 100% do que foi planejado. Houve um clima familiar de muita união, onde vimos o público muito feliz e incentivando a todos, para cada um conquistar o seu objetivo. Um evento que com certeza ficará em nosso calendário esportivo, trazendo famílias da nossa cidade, de cidades vizinhas até mesmo de cidades mais distantes para participar direta e independente do evento. Quero agradecer a todas as Secretarias envolvidas, a minha equipe incansável da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e ao nosso prefeito Fábio do Pastel, para que pudéssemos realizar esse evento em nossa cidade”, destacou.



A regata incluiu sete classes de barcos a vela, sendo elas Dingue, Laser, Hobie Cat 14 e 16, Optimist. Bico de Proa e Tiki 21. O torneio foi disputado de acordo com as Regras de Regata à Vela da World Sailing e as regras específicas das classes convidadas. A largada aconteceu em diferentes momentos para cada classe, com as crianças e adolescentes do Optimist sendo os primeiros a desbravarem as águas da Laguna de Araruama.



Com um vento nordeste constante e moderado, a velejadora Juliana Dias (13 anos), do município de Rio das Ostras, conquistou o primeiro lugar da classe Optimist completando o percurso de 2 km e 350 m no tempo de 37 minutos e 58 segundos. O pódio geral da classe foi composto por Pedro Monteiro (38 min e 40s), de Iguaba Grande, com o segundo lugar, e Ana Clara Gorito (39 min e 35s), também de Iguaba Grande, com o terceiro lugar.



“Bom, eu acho que foi muito legal e também muito difícil, porque eu não tinha velejado aqui na Laguna e com pouco vento. Acho que eu me saí muito bem. Gostei bastante da organização e do tipo da largada, que foi bem diferente do que eu já tinha feito antes. Pegar primeiro lugar foi uma das melhores coisas”, contou Juliana Dias.



As demais classes largaram num intervalo de cinco minutos, começando pelos Hobie Cats 16, seguido por Hobie Cat 14, Laser, Dingue, Bico de Proa e finalizando com os velejadores da classe Tiki 21. O casal Adriano e Luciana Lima concluíram o percurso de aproximadamente 7km em 54 minutos e 44 segundos e foram os primeiros a tocarem o sino da chegada, pela classe Hobie Cat 16.



O competidor Adriano falou sobre a iniciativa. “O projeto que fizeram foi excelente, fizeram uma raia diferenciada, com qualidade, isso foi muito legal e muito eficiente. Quanto à premiação, a organização, também ficou alto padrão, muito alto padrão. A confraternização entre os municípios já existe, os velejadores são de São Pedro, Araruama, Iguaba, Cabo Frio, todos os lugares, e vêm pra cá confraternizar. Essa resenha é o que agrada e atrai novos iniciantes. Gostamos bastante de participar e estaremos aqui nas próximas edições”, ressaltou.



Após a chegada de todas as embarcações na orla, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realizou a premiação de todas as classes de acordo com a classificação geral.



Otávio Vieira, do município de Cabo Frio, foi um dos amantes da vela atraídos pela competição em águas aldeenses. “Velejo há muitos anos e hoje vim até São Pedro da Aldeia para prestigiar amigos competidores e também acompanhar o torneio. Gostei bastante do espetáculo e da organização, com certeza é um grande atrativo para todas as cidades da região”, destacou.



A 1ª Regata Ventos da Aldeia também contou com a presença do secretário municipal de Lazer e do Esporte de Armação dos Búzios, Diego Neves, que prestigiou o evento organizado pela Prefeitura.



Confira todos os pódios por classe e categorias da 1ª Regata Ventos da Aldeia:



OPTIMIST – GERAL

1º Juliana Dias – Evero Op 04 – 0:37:58 – Rio das Ostras/RJ

2º Pedro Monteiro Pereira – 0:38:40 – Iguaba Grande/RJ

3º Ana Clara Gorito da Conceição – Goof – 0:39:35 – Iguaba Grande/RJ



OPTIMIST – FEMININO

1º Juliana Dias Evero – Op 04 – 0:37:58 – Rio das Ostras/RJ

2º Ana Clara Gorito da Conceição – Goof – 0:39:35 – Iguaba Grande/RJ

3º Natália Estellet – Op 03 – 0:40:06 – Rio das Ostras/RJ



OPTIMIST – MASCULINO

1º Pedro Monteiro Pereira – 0:38:40 – Iguaba Grande/RJ

2º Arthur Jardim Coelho Cabral – Projeto Lagoa Viva – 0:40:23 – Iguaba Grande/RJ

3º Arthur Verly – Op 01 – 0:44:04 – Rio das Ostras/RJ



HOBIE CAT 16

1º Adriano Lima / Luciana Lima – Dandan – 0:54:44 – São Pedro da Aldeia/RJ

2º Renato N. A. Silva / Raul Caldas – Banguela – 0:55:08 – Rio de Janeiro/RJ

3º Marcelo Serrina / Giovana Favero – Vance D’annar – 0:56:26 – São Pedro da Aldeia/RJ



HOBIE CAT 14

1º Daniel Lima – Dandan – 0:51:02 – São Pedro da Aldeia/RJ

2º Marcio Popó – Aerowillys – 0:51:20 – Cabo Frio/RJ

3º Renato Machado – MIG – 0:53:08 – São Gonçalo/RJ



DINGUE

1º João Paulo B. dos Santos / Minguel Moura – Dandan – 1:07:35 – Casimiro de Abreu/RJ

2º Lohan Gabryel / Caio Brasil – Evero 4 – 1:07:59 – Rio das Ostras/RJ

3º Luis Eduardo / Luis Fernando – Evero 2 – 1:08:55 – Rio das Ostras/RJ



BICO DE PROA

1º Oswaldo Luiz de Oliveira – Tobå – 1:08:29 – Cabo Frio/RJ

2º Jean Carlo C. Francoso / Bruno Francoso – El Cachalote – 1:11:06 – Barra de São João/RJ



TIKI 21

1º Tuco / Noelia Rodriguez / Vitor Simões – Ala Moana – 1:20:39 – Cabo Frio/RJ

2º Francisco Luzente / Mário Luzente / Papito – Patriota – 1:23:52 – Iguaba Grande/RJ

3º Luis Jeronymo / Thayana Carvalho / Gina Mesquita – Amigo do Vento – 1:26:46 – Araruama/RJ



LASER RADIAL

1º Carlos Frederico Jardim Caruso – Big Boy – 0:54:16 – São Pedro da Aldeia/RJ

2º Vladimir Mello do Nascimento – Zero Meia – 1:12:00 – São Pedro da Aldeia/RJ

3º Bernardo José – Raio da Lagoa – 1:25:54 – São Pedro da Aldeia/RJ



LASER STD

1º Rafael Clemente Soto – Interferente – 0:56:01 – São Pedro da Aldeia/RJ

2º Thaynã Oliveira – Evero 7 – 0:58:58 – Rio das Ostras/RJ

3º Welerson Santos Mendonça – 1:01:46 – São Pedro da Aldeia/RJ



LASER DUPLA

1º Luis Henrique Vieira / Ana Rupert – Projeto Lagoa Viva – 1:02:54 – Iguaba Grande/RJ

2º Giovana Alves / Eyshila Victória – 1:05:07 – Iguaba Grande/RJ

3º Paulo Ricardo / Ricardo Mello – 1:05:28 – ICRJ – Rio de Janeiro/RJ