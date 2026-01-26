Sala de aula - Reprodução

Publicado 26/01/2026 13:42

São Pedro da Aldeia - O período de efetivação da matrícula escolar da rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia tem início nesta segunda-feira (26), a partir das 9h. O processo segue até o dia 30 de janeiro e é voltado para os alunos que realizaram a pré-matrícula previamente no sistema.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os responsáveis legais serão convocados por e-mail ou mensagem de texto, utilizando os dados informados no momento da inscrição. Após a convocação, a apresentação dos documentos exigidos deve ser feita no prazo máximo de dois dias úteis. O acompanhamento do status da inscrição pode ser feito pelo site oficial da Prefeitura, disponível a partir do horário estipulado.

A efetivação da matrícula deve ser realizada presencialmente pelo responsável legal do aluno, diretamente na unidade escolar indicada. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido resultará na perda do direito à vaga na primeira chamada. No momento do atendimento, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto do responsável. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Caso o aluno não seja convocado até o dia 30 de janeiro, o responsável deverá aguardar a segunda chamada. A Secretaria de Educação alerta que não deve ser feita uma nova inscrição, pois isso ocasiona o cancelamento da posição anterior e a ida do nome da criança para o final da fila.

Para a efetivação da matrícula, é necessária a apresentação dos documentos originais e cópias, incluindo certidão de nascimento ou casamento e identidade do aluno, documentos do responsável legal, CPF do aluno e do responsável, comprovante de residência, histórico escolar, carteira de vacinação atualizada, cartão do SUS, entre outros, conforme a situação do estudante.

A lista completa de documentos exigidos está disponível na resolução que rege o processo de matrícula da rede municipal. A recomendação é que os responsáveis organizem a documentação com antecedência para evitar contratempos e garantir a vaga do aluno.