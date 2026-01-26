Sala de aula Reprodução
Matrícula na rede municipal de São Pedro da Aldeia começa nesta segunda-feira (26)
Procedimento deve ser feito presencialmente após convocação e segue até o dia 30 de janeiro
Matrícula na rede municipal de São Pedro da Aldeia começa nesta segunda-feira (26)
Procedimento deve ser feito presencialmente após convocação e segue até o dia 30 de janeiro
Tamanduá-mirim é resgatado em escola de São Pedro da Aldeia e devolvido à natureza
Animal, considerado vulnerável à extinção, recebeu avaliação veterinária e passou por período de observação antes da soltura
Cláudio Castro presta solidariedade a Dr. Serginho pela morte da primeira-dama de Cabo Frio
Governador destacou a trajetória de Aline Rabelo Azevedo e reforçou a relação política construída ao longo dos anos
Ao lado do governador Cláudio Castro, Fabinho Costa reforça aposta na segurança pública
Prefeito de Iguaba Grande destacou o alcance estratégico da iniciativa estadual e lembrou que a cidade já vem se antecipando a esse movimento
IV Concurso de Música do Afoxé Fiderioman 2026 homenageia o Orixá Exú em São Pedro da Aldeia
Inscrições estão abertas até 2 de fevereiro; composições vencedoras serão gravadas em estúdio e integradas ao repertório do grupo para o Carnaval
São Pedro da Aldeia promove nova edição do Bike Night em fevereiro
Evento gratuito reúne ciclistas para percurso noturno de 10 quilômetros pelas ruas da cidade no próximo dia 5
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.