Publicado 21/01/2026 15:55

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia recebe, no dia 5 de fevereiro, mais uma edição do Bike Night, evento que já faz parte do calendário esportivo do município e é voltado aos amantes do ciclismo e das atividades ao ar livre. A iniciativa é organizada pela Associação Aldeense de Ciclistas, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.



A concentração dos participantes está marcada para as 19h30, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro da cidade. A saída acontece às 20h, com um percurso de aproximadamente 10 quilômetros, passando pelos bairros Centro, Porto da Aldeia (Camerum), Poço Fundo e Boqueirão, retornando ao ponto inicial.



A participação é gratuita e aberta ao público, com estrutura e suporte oferecidos pelo município para garantir a segurança e a organização do evento.



Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, o Bike Night tem se consolidado como uma ação importante para o incentivo à prática esportiva. “É um evento que acontece com frequência e que realizamos em parceria com os organizadores e, agora, também com a Associação de Ciclistas. Essa ação ajuda a incentivar o esporte e a aproximar as pessoas. Tenho certeza de que, a cada edição, mais gente vai participar e o evento vai continuar sendo um sucesso”, destacou.

