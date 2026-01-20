Carros antigos - Reprodução

Publicado 20/01/2026 18:37

São Pedro da Aldeia - O Encontro de Proprietários e Amantes de Autos Antigos (EPAAA-SPA), de São Pedro da Aldeia, celebra seu 1º aniversário em 2026. A comemoração acontece no dia 31 de janeiro, a partir das 19h, na Praça Hermógenes Freire da Costa, e contará com sorteios de brindes e apresentações musicais. O evento é gratuito e tem o apoio das secretarias municipais de Turismo e de Segurança e Ordem Pública.



Para celebrar a data, o aniversário contará com os shows das bandas Status Rock e Vinny Mendonça e o DJ Leonardo Niterói, que prometem trazer o melhor do rock e pop nacional e internacional para entreter o público. E, como esperado, os amantes de carros antigos poderão apreciar modelos clássicos como Fusca, Rural, Ford 29, Caravan, Opala, Trike, Puma, Kombi, Brasília, Variante, Landau, Mercedes, Fiat 147 e muitos outros. É importante destacar que na sexta-feira, dia 30 de janeiro, não terá edição do EPAAA devido ao aniversário.



O secretário de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, convida toda a população. “O EPAAA já é parte da programação turística de São Pedro da Aldeia. É um evento que atrai famílias da nossa cidade, da Região dos Lagos e até de outras cidades, afinal, carros antigos são um grande atrativo. E agora, celebraremos o aniversário de um ano, e todos estão convidados”, afirmou.



O presidente do EPAAA-SPA, Nicácio de Souza, celebra o primeiro aniversário da iniciativa. “O ano de 2025 foi muito especial para nós, porque marcou a fundação do EPAAA SPA. Hoje, contamos com mais de 30 grupos integrantes, o que mostra a força dessa união que vem crescendo em todo o estado do Rio de Janeiro. Aproveito para convidar toda a população para comemorar conosco o primeiro aniversário da Confraria EPAAA SPA. Vai ser uma grande festa para toda a família”, disse.

