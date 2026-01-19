Samba da Amendoeira Reproução
O vocalista do grupo, James Wilker, é um dos artistas contemplados pelo Edital de Chamamento Público nº 12/2023, promovido pela pasta. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos artistas locais. O cantor falou sobre a expectativa para a apresentação e o significado de levar o samba para a praça pública. “O ‘Samba da Amendoeira’ nasceu para celebrar o samba raiz, reunir pessoas e manter viva essa tradição tão importante da nossa cultura. Levar essa roda para a praça, em um ambiente aberto e familiar, é especial demais. Estamos preparando uma sexta-feira incrível, cheia de alegria e muito samba, para todos os amantes do gênero”, afirmou.
De acordo com o James Wilker, o “Samba da Amendoeira” reúne músicos, compositores e amantes do samba em uma atmosfera acolhedora, onde a música conecta diferentes gerações. O repertório passeia por grandes clássicos do samba e do pagode, além de valorizar talentos locais. O grupo é formado pelos músicos Antônio Luís (tantã), Rodrigo Kurtz (surdo), Leandro Feijão (pandeiro), Júnio Vidal (cavaco) e Todynho (violão).
Para o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, iniciar o ano com o projeto reforça o compromisso da gestão com a democratização do acesso à cultura. “Começar o ano com o Música na Praça é reafirmar o nosso compromisso de levar cultura gratuita e de qualidade para os espaços públicos. A música precisa estar ao alcance de todos, ocupando as praças e promovendo encontros. Essa foi uma promessa feita pelo prefeito Fábio do Pastel na última edição do projeto e estamos cumprindo já no primeiro mês do ano, fortalecendo a cultura e valorizando nossos artistas”, destacou o secretário.
O projeto “Música na Praça” tem como principal objetivo valorizar os talentos da música aldeense e regional, incentivar a cultura popular e proporcionar momentos de lazer para toda a família. A última edição do projeto foi um grande sucesso, com uma roda de samba raiz que reuniu público expressivo durante o feriado nacional da Consciência Negra.
