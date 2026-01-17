Inea deflagra ponto de furto de água Ascom
“Ações como essa, além de configurarem crime, causam danos à rede de distribuição, principalmente a perda de pressão. Isso impacta diretamente os moradores, sobretudo na alta temporada, quando a população da Região dos Lagos chega a quadriplicar”, explica Saimon Moreira, gerente comercial da Prolagos.
Entre os principais impactos das ligações clandestinas estão a redução da pressão na rede, o que dificulta a chegada da água a áreas elevadas e distantes, o risco de contaminação e a ocorrência de vazamentos que podem danificar as estruturas dos imóveis. Em meio à alta temporada, caracterizada pelas temperaturas elevadas e pelo aumento do consumo de água, as fraudes prejudicam de forma significativa o abastecimento de bairros inteiros.
A concessionária mantém uma rotina permanente de fiscalização em toda a sua área de concessão. Intervenções indevidas na rede, além de ilegais, geram riscos à saúde pública devido à possível contaminação da água. Em 2025, mais de 9 mil irregularidades foram flagradas nas cinco cidades de atuação da empresa. O furto de água é considerado crime, segundo o código penal (artigo 155).
A população pode contribuir denunciando situações suspeitas, de forma anônima, pelos canais oficiais de atendimento: telefone e WhatsApp pelo número 0800 7020 195 ou pelo site www.prolagos.com.br.
