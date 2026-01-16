Guarda Municipal encontra menino perdido - Reprodução

Publicado 16/01/2026 18:29

São Pedro da Aldeia - A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia resgatou um menino que estava perdido na madrugada desta sexta-feira (16). A ocorrência foi atendida por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) durante patrulhamento de rotina na região central da cidade.

A criança foi encontrada por volta de 1h30, nos arredores da Rua Francisco Coelho Pereira, nº 255, próximo ao Terminal de Ônibus, em situação de vulnerabilidade. Durante a abordagem, o menino relatou que estava perdido desde as 16h de quinta-feira (15) e que tentava chegar à casa do pai, localizada na comunidade Boca do Mato, em Cabo Frio.

Após o acolhimento inicial, o menor foi levado para a sede da ROMU, onde os agentes acionaram a conselheira tutelar de plantão. A partir do contato, a família foi localizada e informada sobre a situação. Em seguida, a criança foi entregue aos responsáveis e levada de volta para casa.

O secretário adjunto de Segurança, José Renato Alves, destacou a atuação da corporação. “Essa ação comprova a dedicação da nossa Guarda Municipal no dia, noite e final de semana. Buscamos sempre atender a população da melhor maneira possível, com uma política de segurança pública de proximidade. A Guarda Civil Municipal cuida de toda a população aldeense”, afirmou.