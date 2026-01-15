ÔnibusReprodução
Com o desvio, tanto no trajeto de ida (sentido Alecrim) quanto no de volta (sentido Centro), os ônibus deixarão de circular temporariamente por um trecho da Estrada do Alecrim. O percurso passará a seguir pela Estrada Boa Vista, Estrada do Lixão e, em seguida, retornará à Estrada do Alecrim, retomando o itinerário normal a partir da Rua Tulipas.
O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destaca que a alteração é temporária. “Esta é medida necessária para garantir a segurança dos usuários do transporte público, dos motoristas e dos trabalhadores da obra. O desvio é provisório. Pedimos a compreensão de todos durante o período de execução da obra”, apontou.
