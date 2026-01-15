Ônibus - Reprodução

Publicado 15/01/2026 13:31

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia informou que a linha de transporte coletivo municipal 504 | Alecrim x São Pedro terá desvio temporário em seu itinerário nesta quinta-feira (15), em razão da realização de obras na região. A alteração no trajeto está prevista para ocorrer das 6h às 15h, durante o período de intervenção.



Com o desvio, tanto no trajeto de ida (sentido Alecrim) quanto no de volta (sentido Centro), os ônibus deixarão de circular temporariamente por um trecho da Estrada do Alecrim. O percurso passará a seguir pela Estrada Boa Vista, Estrada do Lixão e, em seguida, retornará à Estrada do Alecrim, retomando o itinerário normal a partir da Rua Tulipas.



O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destaca que a alteração é temporária. “Esta é medida necessária para garantir a segurança dos usuários do transporte público, dos motoristas e dos trabalhadores da obra. O desvio é provisório. Pedimos a compreensão de todos durante o período de execução da obra”, apontou.

Mapa Ascom