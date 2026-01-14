Polícia MilitarReprodução/PM
Segundo a Polícia Militar, assim que o roubo foi comunicado, as guarnições iniciaram buscas e montaram um cerco para localizar o veículo. O suspeito foi alcançado já em São Pedro da Aldeia, na rodovia que margeia a Lagoa de Araruama.
Durante a tentativa de escapar da abordagem policial, o homem perdeu o controle da direção e acabou atingindo a estrutura do deck instalado na orla. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.
O suspeito foi detido no local e encaminhado à Central de Flagrantes na 127ª Delegacia de Polícia de Búzios (127ª DP), onde a ocorrência foi registrada e o veículo recuperado.
