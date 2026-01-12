Fuzil Mauser calibre 7.62, uma espingarda CBC Pump Military 3.0 calibre 12, celular, coldres, cintos e outros equipamentos Reprodução/PM
Apontado como líder do tráfico é preso com fuzil, espingarda e drogas em São Pedro da Aldeia
Operação do 25º BPM no bairro Alecrim apreendeu armas de uso restrito, munições e mais de duas mil cápsulas de cocaína
Prefeito de Búzios anuncia transição energética e prepara novidades pós-Carnaval
Alexandre Martins antecipa adoção de carros elétricos, energia solar e novos eventos no calendário da cidade
Prefeito de São Pedro da Aldeia autoriza instalação da BYD e fortalece polo automotivo
Nova unidade no bairro Balneário deve gerar mais de 30 empregos diretos e impulsionar a economia local
Homem é morto a tiros dentro de casa em São Pedro da Aldeia
Crime aconteceu no bairro Balneário; polícia investiga autoria e motivação
Procon aldeense alerta escolas particulares sobre solicitação abusiva de lista de material escolar
Medida visa prevenir e corrigir irregularidades que afetam os direitos dos consumidores, veja quais são
Fuga com mochilas termina em prisão por tráfico na Praia Linda, em São Pedro
A ocorrência foi registrada na Rua Santa Catarina, durante patrulhamento realizado por uma equipe do Patamo 2
