Fuzil Mauser calibre 7.62, uma espingarda CBC Pump Military 3.0 calibre 12, celular, coldres, cintos e outros equipamentos Reprodução/PM

Publicado 12/01/2026 16:24

São Pedro da Aldeia - Uma ação estratégica da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem apontado como líder do tráfico de drogas no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, na tarde deste domingo (11). A ocorrência foi registrada por volta das 13h24, na Rua Edelvaisse Alecrim, e faz parte dos desdobramentos dos recentes confrontos entre grupos criminosos que disputam o controle territorial no Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida.

Durante a ação, os policiais localizaram o suspeito na residência, onde foram encontrados diversos materiais ilícitos, incluindo armas de fogo de uso restrito, munições e drogas.

O homem, identificado como W.S.D.S., de 34 anos, é investigado por integrar uma organização criminosa e teria assumido a liderança local do tráfico após a prisão de outro suspeito conhecido como “Carlotinha”. Segundo a PM, ele seria responsável pela implantação e coordenação da atividade criminosa no conjunto habitacional da região.

No imóvel, os agentes apreenderam um fuzil Mauser calibre 7.62 e uma espingarda CBC Pump Military 3.0 calibre 12, ambos com numeração suprimida, além de munições de diversos calibres. Também foram encontradas 2.310 cápsulas de cocaína, colete balístico com placa, rádio transmissor, telefone celular, coldres, cintos e outros equipamentos de uso tático.

Ainda de acordo com a polícia, o criminoso não ofereceu resistência no momento da abordagem. Ele possui anotações criminais por receptação, lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça.

Todo o material apreendido foi encaminhado inicialmente à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e, em seguida, à 126ª DP de Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia, onde o caso foi registrado. O acusado permaneceu preso à disposição da Justiça.