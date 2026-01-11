Menino é encontrado com vida após desaparecer - Reprodução

Menino é encontrado com vida após desaparecerReprodução

Publicado 11/01/2026 22:47

São Pedro da Aldeia - Após horas de angústia e mobilização de equipes de resgate, o menino Miguel, que estava desaparecido desde a noite de sábado (10), foi localizado com vida na madrugada deste domingo (11), em Arraial do Cabo. A criança havia saído para um passeio de caiaque na Praia Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, e não retornou, o que deu início às buscas.

O secretário de Segurança Pública de São Pedro, Diego Alves, também fez um post no Instagram agradecendo a “corrente do bem” que se formou diante do episódio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Miguel acabou sendo arrastado pelos ventos até a região da Ponta da Acaíra, já em território cabista. Ao alcançar a margem da lagoa, ele conseguiu sair da água, puxar o caiaque para a areia e pedir ajuda a moradores da localidade.

O menino recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de São Pedro da Aldeia, onde passou por avaliação médica. O estado de saúde não foi detalhado, mas ele foi encontrado consciente, encerrando o caso com um desfecho positivo.