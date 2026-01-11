Menino é encontrado com vida após desaparecerReprodução
Menino é encontrado com vida após desaparecer durante passeio de caiaque em São Pedro da Aldeia
Criança foi encontrada na região da Ponta da Acaíra, em Arraial do Cabo. Bombeiros confirmam que Miguel alcançou a margem e pediu socorro
Menino é encontrado com vida após desaparecer durante passeio de caiaque em São Pedro da Aldeia
Criança foi encontrada na região da Ponta da Acaíra, em Arraial do Cabo. Bombeiros confirmam que Miguel alcançou a margem e pediu socorro
Câmeras registram professor de dança desaparecido em Cabo Frio em posto de combustíveis de São Pedro da Aldeia
Imagens reforçam investigação da Polícia Civil e indicam que jovem seguiu viagem sem sinais de crime
São Pedro da Aldeia recebe nova edição da FeirArt neste sábado (10)
Evento acontece das 16h às 21h, e reúne música ao vivo, artesanato, moda, gastronomia e diversas atrações culturais para toda a família. A entrada é gratuita
Criança com braço fraturado recebe imobilização com papelão na UPA de São Pedro da Aldeia
O atendimento com avaliação ortopédica ocorreu no dia seguinte, no pronto-socorro da cidade
Fabinho Costa inaugura espaço de lazer e reforça investimentos em Iguaba Grande
Área de 5 mil m², na Vila Nova, reúne esporte, lazer e paisagismo e passa a atender moradores de todas as idades
Alexandre Martins entrega 'Centro Ângela Barroso' e avança no atendimento PCD em Búzios
Entrega contou com presença da primeira-dama Daniele Guimarães e encontro com pais e mães atípicos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.