A praça de alimentação promete agradar a todos os gostos, com opções de petiscos variados, pães artesanais, mini pizzas, risotos, drinks com e sem álcool, além de uma ampla variedade de sobremesas. Já a atração musical da edição ficará por conta da dupla Vinil 50, que apresenta um repertório especial com grandes clássicos da música pop, rock, MPB e flashback. Além da gastronomia e da música, o público poderá conferir trabalhos de artesanato e moda autoral, valorizando a produção local e regional.
O evento oferece uma programação diversificada com música ao vivo, moda e atividades culturais
De acordo com a organizadora e idealizadora do projeto, Nayara Lira, a expectativa para a edição de verão é bastante positiva. “As edições do ano passado foram incríveis, com grande participação do público e um retorno muito positivo para os expositores. Para essa primeira FeirArt do ano, todos estão ainda mais animados e cheios de expectativas para começar 2026 celebrando a criatividade, a arte e o empreendedorismo”, destacou.
Em São Pedro da Aldeia, a FeirArt realizou quatro edições ao longo de 2025, todas na Praça da Igreja Matriz, consolidando-se como um dos principais espaços de incentivo à economia criativa e ao empreendedorismo cultural no município e na região.
