Publicado 09/01/2026 15:40

São Pedro da Aldeia - A Praça Agenor Santos, mais conhecida como Praça da Igreja Matriz, em São Pedro da Aldeia, será palco neste sábado (10), das 16h às 21h, da primeira edição de 2026 da FeirArt. Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento reúne música ao vivo, artesanato, moda, gastronomia e diversas atrações culturais para toda a família. A entrada é gratuita, e a programação está sujeita às condições climáticas.



A praça de alimentação promete agradar a todos os gostos, com opções de petiscos variados, pães artesanais, mini pizzas, risotos, drinks com e sem álcool, além de uma ampla variedade de sobremesas. Já a atração musical da edição ficará por conta da dupla Vinil 50, que apresenta um repertório especial com grandes clássicos da música pop, rock, MPB e flashback. Além da gastronomia e da música, o público poderá conferir trabalhos de artesanato e moda autoral, valorizando a produção local e regional.



O evento oferece uma programação diversificada com música ao vivo, moda e atividades culturais



De acordo com a organizadora e idealizadora do projeto, Nayara Lira, a expectativa para a edição de verão é bastante positiva. “As edições do ano passado foram incríveis, com grande participação do público e um retorno muito positivo para os expositores. Para essa primeira FeirArt do ano, todos estão ainda mais animados e cheios de expectativas para começar 2026 celebrando a criatividade, a arte e o empreendedorismo”, destacou.



Em São Pedro da Aldeia, a FeirArt realizou quatro edições ao longo de 2025, todas na Praça da Igreja Matriz, consolidando-se como um dos principais espaços de incentivo à economia criativa e ao empreendedorismo cultural no município e na região.