Criança com braço fraturado
De acordo com as informações, a unidade não contava com médico ortopedista nem com material para a realização de gesso no momento do atendimento.
O atendimento com avaliação ortopédica ocorreu no dia seguinte, no pronto-socorro da cidade.
Um especialista ouvido informou que o procedimento realizado na UPA não segue o protocolo indicado para casos de fratura e pode oferecer riscos ao paciente.
Em nota, a Fundação Saúde informou que a UPA não dispõe de atendimento em ortopedia e que a situação será apurada.
