Criança com braço fraturado - Manchete Lagos

Criança com braço fraturadoManchete Lagos

Publicado 09/01/2026 15:25

São Pedro da Aldeia - Uma criança fraturou o braço após cair de skate no Centro de São Pedro da Aldeia e foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. No local, o braço foi imobilizado com papelão.



De acordo com as informações, a unidade não contava com médico ortopedista nem com material para a realização de gesso no momento do atendimento.



O atendimento com avaliação ortopédica ocorreu no dia seguinte, no pronto-socorro da cidade.



Um especialista ouvido informou que o procedimento realizado na UPA não segue o protocolo indicado para casos de fratura e pode oferecer riscos ao paciente.



Em nota, a Fundação Saúde informou que a UPA não dispõe de atendimento em ortopedia e que a situação será apurada.