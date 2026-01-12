Homem identificado como Joel - Reprodução/PM

Publicado 12/01/2026 14:48

São Pedro da Aldeia - Um homem identificado como Joel foi morto a tiros na tarde deste sábado (10) dentro de uma residência localizada no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local.

De acordo com as primeiras informações, Joel estava no interior do imóvel quando foi surpreendido pelo autor dos disparos. Testemunhas relataram que, momentos antes do crime, ele conversava no portão da casa com um homem e uma mulher. Em seguida, os três entraram na residência. Pouco tempo depois, a mulher saiu do imóvel, permanecendo apenas Joel e o outro homem no local.

Minutos depois, um disparo de arma de fogo foi ouvido por moradores da região. O suspeito deixou a residência correndo, encontrou a mulher do lado de fora e ambos fugiram em uma motocicleta, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservação do local do crime até a chegada da perícia criminal. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), que segue investigando a autoria e a motivação do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.