124 cápsulas de cocaína, 283 trouxinhas de maconha, 19 pedras de crack e R$ 40 em espécieReprodução/PM

Publicado 11/01/2026 22:50

São Pedro da Aldeia - Dois jovens foram presos por tráfico de drogas na noite deste sábado (10), no bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia. A ocorrência foi registrada na Rua Santa Catarina, durante patrulhamento realizado por uma equipe do Patamo 2.

De acordo com a polícia, os agentes patrulhavam a localidade conhecida como Praia Linda, nas proximidades do beco do antigo colégio, quando dois suspeitos, cada um carregando uma mochila preta, fugiram ao perceber a aproximação da viatura. A dupla correu para o interior de um beco, sendo realizada uma incursão para localizá-los.

Os suspeitos foram encontrados escondidos no porão de uma residência situada na mesma rua e, após a abordagem, receberam voz de prisão. Com eles, os policiais apreenderam 124 cápsulas de cocaína, 283 trouxinhas de maconha, 19 pedras de crack e R$ 40 em espécie.

Os envolvidos, de 19 e 20 anos, foram conduzidos inicialmente à 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e, posteriormente, apresentados na 126ª DP, Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. No sistema, foi constatado que o mais velho já possui anotação criminal por associação para o tráfico de drogas.