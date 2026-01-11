Material escolarReprodução
Procon aldeense alerta escolas particulares sobre solicitação abusiva de lista de material escolar
Medida visa prevenir e corrigir irregularidades que afetam os direitos dos consumidores, veja quais são
Procon aldeense alerta escolas particulares sobre solicitação abusiva de lista de material escolar
Medida visa prevenir e corrigir irregularidades que afetam os direitos dos consumidores, veja quais são
Fuga com mochilas termina em prisão por tráfico na Praia Linda, em São Pedro
A ocorrência foi registrada na Rua Santa Catarina, durante patrulhamento realizado por uma equipe do Patamo 2
Menino é encontrado com vida após desaparecer durante passeio de caiaque em São Pedro da Aldeia
Criança foi encontrada na região da Ponta da Acaíra, em Arraial do Cabo. Bombeiros confirmam que Miguel alcançou a margem e pediu socorro
Câmeras registram professor de dança desaparecido em Cabo Frio em posto de combustíveis de São Pedro da Aldeia
Imagens reforçam investigação da Polícia Civil e indicam que jovem seguiu viagem sem sinais de crime
São Pedro da Aldeia recebe nova edição da FeirArt neste sábado (10)
Evento acontece das 16h às 21h, e reúne música ao vivo, artesanato, moda, gastronomia e diversas atrações culturais para toda a família. A entrada é gratuita
Criança com braço fraturado recebe imobilização com papelão na UPA de São Pedro da Aldeia
O atendimento com avaliação ortopédica ocorreu no dia seguinte, no pronto-socorro da cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.