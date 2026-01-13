Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca - Reprodução

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e PescaReprodução

Publicado 13/01/2026 18:24

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove, nesta sexta-feira (16) e no dia 23 de janeiro, uma ação descentralizada do Cadastro Único voltada exclusivamente aos pescadores artesanais do município. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, conta com o apoio das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Saúde. O atendimento será realizado das 9h às 15h, na Secretaria Adjunta de Pesca.



Podem participar tanto os pescadores artesanais que estão com o cadastro desatualizado, quanto os trabalhadores e trabalhadoras da pesca que ainda não possuem Cadastro Único. Os interessados devem portar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e os documentos dos membros da família.



Durante a ação também serão oferecidos serviços de saúde, como testes rápidos para IST, aferição de pressão arterial e verificação de glicemia. Também está programada uma atividade física.



O secretário adjunto de Pesca, Breno dos Santos, destaca a importância da ação. “Os pescadores artesanais são contemplados pelo Cadastro Único e com a ação aqui, na sede da Pesca, nós trazemos esse serviço para mais perto deles. A intenção é facilitar a vida das pescadoras e pescadores da nossa cidade. Estamos à disposição para ajudar todos os pescadores com o processo”, comentou.



A ação visa garantir a atualização e inclusão cadastral dos pescadores artesanais, possibilitando o acesso a programas sociais e demais direitos vinculados ao cadastro único. A iniciativa atende à medida provisória nº 1.323.



A Secretaria Adjunta de Pesca está localizada na Rua José Costa, nº 1031 (Ponta da Areia), no bairro Boqueirão.

Divulgação Ascom