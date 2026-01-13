Encontro de carros antigosReprodução
Durante o encontro, os moradores e turistas poderão conferir de perto modelos clássicos que marcaram época, como Fusca, Rural, Ford 29, Caravan, Opala, Trike, Puma, Kombi, Brasília, Variante, Landau, Mercedes, Fiat 147 e muitos outros. Serão disponibilizadas 60 vagas para que os participantes possam exibir seus automóveis.
O secretário de Turismo, Rodolfo Jotha, convida a população a participar do primeiro encontro de 2026. “Em 2025, os encontros reuniram muitas famílias e despertaram a nostalgia com carros que fizeram parte da história do nosso país. Em 2026, o encontro está de volta, com maior quantidade de carros em exposição, mantendo a entrada gratuita. Agradeço a parceria com o EPAAA por proporcionar entretenimento para as famílias de São Pedro da Aldeia e visitantes de toda a Região dos Lagos”, destacou.
