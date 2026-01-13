Patrulha Maria da Penha - Ascom

Publicado 13/01/2026 18:39

São Pedro da Aldeia - Garantir proteção, acolhimento e fortalecer a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência foi o foco das ações da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia ao longo de 2025. O grupamento intensificou iniciativas de prevenção, proteção e enfrentamento à violência doméstica e familiar, ampliando a segurança e o suporte às mulheres do município.

Durante o ano, a Patrulha acompanhou 370 mulheres com medidas protetivas, assegurando visitas, orientações e monitoramento contínuo. A atuação integrada também resultou em 21 verificações de denúncias recebidas por meio do Disque 180, fortalecendo a articulação entre os órgãos do sistema de justiça e a rede de proteção.

No atendimento direto às vítimas, foram registradas 212 ocorrências emergenciais, além de um abrigamento emergencial para garantir a integridade física da vítima. A Patrulha Maria da Penha (PMP) também promoveu o acesso aos serviços especializados, com 582 encaminhamentos ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM Daiana Borges) e três encaminhamentos ao Conselho Tutelar.

Além da atuação operacional, o grupamento também investiu em ações educativas. Em 2025, foram realizadas 43 palestras de conscientização sobre direitos, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. A PMP também participou de três palestras direcionadas a grupos reflexivos para autores de violência, com o foco em responsabilização, reflexão sobre comportamentos e prevenção de reincidência.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GCM Rosana Andrade, reforça a importância da participação da sociedade no enfrentamento à violência. “Em 2025, o trabalho do nosso grupamento reafirmou a importância da atuação contínua na proteção das mulheres. Reforço que denunciar é responsabilidade de todos e que cada denúncia salva vidas. Atuamos diariamente, integrados à rede de atendimento, para acolher, orientar e proteger você, mulher”, afirmou.

O contato com a Patrulha Maria da Penha de São Pedro da Aldeia pode ser feito pelo número (22) 99944-6157. O atendimento funciona 24h por dia tanto para mensagens quanto para ligações.