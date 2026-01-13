Patrulha Maria da PenhaAscom
Patrulha Maria da Penha fortalece o combate à violência contra a mulher em São Pedro da Aldeia
Grupamento intensificou iniciativas de prevenção, proteção e enfrentamento à violência doméstica e familiar
Patrulha Maria da Penha fortalece o combate à violência contra a mulher em São Pedro da Aldeia
Grupamento intensificou iniciativas de prevenção, proteção e enfrentamento à violência doméstica e familiar
São Pedro da Aldeia promove ação descentralizada do Cadastro Único para pescadores artesanais
Iniciativa será realizada nesta sexta-feira (16) e no dia 23 de janeiro, das 9h às 15h, na Secretaria Adjunta de Pesca e é voltada apenas para os profissionais da pesca
São Pedro da Aldeia recebe encontro de carros antigos nesta sexta-feira (16)
O evento, gratuito, será realizado em um novo horário: a partir das 20h, na Praça Hermógenes Freire da Costa
Apontado como líder do tráfico é preso com fuzil, espingarda e drogas em São Pedro da Aldeia
Operação do 25º BPM no bairro Alecrim apreendeu armas de uso restrito, munições e mais de duas mil cápsulas de cocaína
Prefeito de Búzios anuncia transição energética e prepara novidades pós-Carnaval
Alexandre Martins antecipa adoção de carros elétricos, energia solar e novos eventos no calendário da cidade
Prefeito de São Pedro da Aldeia autoriza instalação da BYD e fortalece polo automotivo
Nova unidade no bairro Balneário deve gerar mais de 30 empregos diretos e impulsionar a economia local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.