De acordo com relatos de quem vive ou trabalha nas proximidades, o fogo avançou rapidamente e chegou a se aproximar dos fundos de estabelecimentos comerciais, levantando o temor de que o incêndio pudesse atingir outros imóveis. A intensa fumaça também chamou a atenção de quem passava pela via.
Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
