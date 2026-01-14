IncêndioReprodução

Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite desta terça-feira (13) na Avenida Pitória, no bairro Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia. As chamas atingiram um imóvel desativado e se espalharam pela vegetação ao redor, gerando apreensão entre moradores e comerciantes da área.

De acordo com relatos de quem vive ou trabalha nas proximidades, o fogo avançou rapidamente e chegou a se aproximar dos fundos de estabelecimentos comerciais, levantando o temor de que o incêndio pudesse atingir outros imóveis. A intensa fumaça também chamou a atenção de quem passava pela via.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.