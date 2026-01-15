Mulher toma banho em unidade da Prolagos - Reprodução

Publicado 15/01/2026 13:27

São Pedro da Aldeia - Uma moradora do bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, realizou um protesto inusitado na manhã desta terça-feira (13) após enfrentar meses sem abastecimento regular de água em sua residência. Sem obter respostas efetivas da concessionária, ela foi até a sede da Prolagos e tomou banho no local como forma de chamar atenção para a situação.



Segundo o relato da moradora, o problema se arrasta desde o dia 2 de dezembro do ano passado. Desde então, ela afirma ter solicitado diversas vezes o envio de caminhão-pipa, com a abertura de vários protocolos de atendimento, sem que houvesse uma solução definitiva. Mesmo com as contas pagas em dia, a família permanece sem água para necessidades básicas como beber, cozinhar, tomar banho e realizar a limpeza da casa. Ainda em dezembro, de acordo com a moradora, foi necessário comprar um caminhão-pipa com recursos próprios para manter o imóvel minimamente abastecido.



Diante da continuidade do problema, ela também ingressou com uma ação judicial contra a concessionária. A mulher relata que a última informação repassada pela Prolagos foi de que, após a abertura de três protocolos, não seria possível registrar novas solicitações até que a situação fosse resolvida – o que, segundo ela, nunca aconteceu.



Exausta e revoltada, a moradora afirmou que, se precisasse, iria retornar à sede da concessionária acompanhada dos filhos e do cachorro, que também estariam sofrendo com o calor intenso e a falta de água em casa. Após o protesto realizado pela manhã, a Prolagos informou que um caminhão-pipa será entregue no endereço da moradora em até 24 horas.



A atitude repercutiu entre moradores do município e, segundo fontes, muitos residentes de São Pedro da Aldeia já estão se programando para fazer o mesmo ao longo desta semana, tanto para suprir necessidades básicas quanto como forma de protesto diante da falta de abastecimento em diversos bairros. Há informações de que cerca de 150 pessoas já estariam se organizando para realizar uma manifestação semelhante à protagonizada pela moradora.



Em um desabafo publicado nas redes sociais, ela afirmou que o protesto não teve o objetivo de aparecer, mas de reivindicar um direito básico. “Conta paga e casa sem água há mais de 40 dias não dá. Ficar parado não resolve. Direito não é favor”, declarou.



O que diz a Prolagos



Em nota, a Prolagos afirmou que o sistema de abastecimento de água está operando com carga máxima. No entanto, em função do elevado consumo por conta das altas temperaturas e da permanência de mais de 900 mil pessoas na região, a pressão pode diminuir, principalmente nos pontos mais elevados e finais de rede.



Sobre o caso da cliente mencionada, a concessionária informa que foi viabilizado um caminhão-pipa para abastecimento em caráter emergencial. A empresa reforça que permanece à disposição pelo WhatsApp e telefone 0800 7020 195.





Homem também protesta em Araruama



O caso repercutiu em toda a região e, nesta quarta-feira (14), um morador de Araruama realizou um protesto semelhante na sede da Águas de Juturnaíba, no centro da cidade. Em ato pacífico, ele utilizou a água do banheiro da concessionária para tentar tomar banho, simbolizando a revolta pela falta de abastecimento em sua residência. Segundo relatos, o segurança do local agiu com respeito, sem causar tumulto.



O morador afirmou viver no bairro Regamé, uma das áreas mais afetadas pela escassez de água em Araruama. De acordo com ele, o problema é recorrente e tem impactado diretamente a rotina das famílias, principalmente em dias de calor intenso.



As manifestações evidenciam o descontentamento crescente da população com a irregularidade no fornecimento de água na Região dos Lagos. Moradores relatam que outros protestos semelhantes podem ocorrer nos próximos dias.



O espaço permanece aberto para que as concessionárias Prolagos e Águas de Juturnaíba se manifestem e prestem esclarecimentos à população.