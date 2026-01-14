Fiscalização é intensificada nas praias - Ascom

Fiscalização é intensificada nas praiasAscom

Publicado 14/01/2026 16:32

São Pedro da Aldeia - O município de São Pedro da Aldeia intensificou as ações de fiscalização nas praias. O trabalho é realizado por equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, em conjunto com a Capitania dos Portos da Marinha do Brasil.



A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança da navegação e proteger os banhistas que frequentam as praias da cidade, principalmente durante o período de maior circulação de pessoas. As ações seguem ao longo da alta temporada.



Durante o verão, o aumento no número de embarcações e de frequentadores nas áreas lagunares leva à intensificação da fiscalização. As equipes atuam para identificar irregularidades, prevenir acidentes e assegurar o cumprimento das normas vigentes.



O secretário adjunto de Pesca, Breno dos Santos, destacou a necessidade de que condutores de embarcações de passeio, lanchas e motos aquáticas estejam devidamente habilitados e com a documentação regularizada.



“Também é fundamental que as embarcações estejam equipadas com todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) exigidos pela legislação, com uso correto durante a navegação. Com o aumento do número de turistas na região nesta época do ano, nosso objetivo é assegurar que todos possam aproveitar o verão com tranquilidade e segurança. A fiscalização ocorre de forma prioritariamente educativa, orientando os usuários sobre as normas, mas as equipes estão preparadas para intervir e autuar em situações de irregularidade”, apontou.