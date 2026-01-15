Canoa havaiana vira Reprodução
De acordo com as primeiras informações, duas pessoas estavam na embarcação no momento do acidente. Após a canoa virar, uma delas conseguiu retornar à orla por conta própria, enquanto a outra ficou desaparecida, o que levou familiares a acionarem o socorro.
O Corpo de Bombeiros, a Marinha e outros órgãos de apoio foram imediatamente comunicados e iniciaram as buscas na região. Pouco tempo depois, a pessoa que estava desaparecida foi localizada pelos bombeiros e levada em segurança até a orla.
A ocorrência teve um desfecho positivo e não houve registro de ferimentos graves. A ação rápida e integrada das equipes de resgate foi fundamental para garantir a segurança da vítima.
