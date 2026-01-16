Homem é detido por ato obsceno no terminal rodoviário - Reprodução/PM

Publicado 16/01/2026 17:48

São Pedro da Aldeia - A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Pedro da Aldeia deteve, nesta semana, um homem suspeito de cometer ato obsceno no Terminal Rodoviário Prefeito Hermínio Sampaio. A vítima, menor de idade, relatou o ocorrido ao motorista do coletivo e, em seguida, procurou apoio no interior do terminal.

Ao perceber que seria abordado, o suspeito deixou o local, mas foi localizado pelas guarnições da GCM aldeense. Após a abordagem, revista e reconhecimento, o homem foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde permaneceu à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis. Em continuidade à ocorrência, ele foi encaminhado à 126ª DP, em Cabo Frio.

A vítima também foi levada à 126ª DP para prestar depoimento, garantindo o registro formal dos fatos e o encaminhamento adequado do caso.

O secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, GCM José Renato Pinheiro, ressaltou a importância da atuação rápida e do cuidado no atendimento. “A atuação da Guarda Civil Municipal reafirma o compromisso da Prefeitura de São Pedro da Aldeia com a proteção de crianças e adolescentes, o respeito aos direitos fundamentais e a promoção da segurança pública municipal, assegurando resposta rápida e atendimento humanizado à população”, afirmou.

A Prefeitura reforça que a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, para situações de emergência, ocorrências de risco, ações preventivas e demais demandas relacionadas à segurança pública no município.