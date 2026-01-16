Homem é detido por ato obsceno no terminal rodoviárioReprodução/PM
Homem é detido por ato obsceno no terminal rodoviário de São Pedro da Aldeia
Ocorrência foi registrada no Terminal Prefeito Hermínio Sampaio e contou com rápida atuação da Guarda Civil Municipal
Operação apreende veículos e notifica oficinas por irregularidades no Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia
Fiscalização conjunta atendeu denúncia de morador e buscou garantir a organização urbana e a preservação ambiental
Daniela Soares se reúne com representantes da Enel e cobra comprometimento da concessionária
Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu à prefeita de Araruama que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região
Vazamento em estação da Prolagos é registrado durante a madrugada em São Pedro da Aldeia
O reparo foi concluído ainda durante a madrugada, sem maiores transtornos
Canoa havaiana vira na Praia Linda e mobiliza resgate em São Pedro da Aldeia
Duas pessoas estavam na embarcação; uma chegou à orla sozinha e a outra foi localizada após ação rápida das equipes de emergência
Prefeitura de São Pedro da Aldeia informa desvio temporário na linha 504 (Alecrim x São Pedro)
Alteração no itinerário acontece nesta quinta-feira (15), das 6h às 15h, devido à realização de obras em parte do trajeto
