Operação apreende veículos e notifica oficinas por irregularidadesAscom

Publicado 16/01/2026 17:22

São Pedro da Aldeia - Uma operação conjunta entre as secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública, Obras e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Pesca resultou na apreensão de dois veículos e na aplicação de medidas administrativas na Rua A. Farias, no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia, na quarta-feira (14).



A ação foi realizada por equipes da Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU). Durante a operação, foram lavrados quatro autos de notificação e uma intimação, em razão de irregularidades constatadas em estabelecimentos da via, que já haviam sido previamente orientados sobre as proibições previstas na legislação municipal.



De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, a iniciativa faz parte do programa Choque de Ordem, voltado ao ordenamento e à segurança dos espaços públicos do município. Segundo ele, dois veículos foram removidos por estarem estacionados de forma irregular sobre o passeio público, prejudicando a circulação de pedestres e a organização urbana. Também foram aplicadas notificações e autos de infração, com multas em situações específicas.



Durante a fiscalização, foi constatada a ocupação irregular da via por materiais de construção e por veículos vinculados a uma oficina mecânica e a uma oficina de pintura automotiva. A operação também identificou práticas inadequadas relacionadas ao descarte de óleo e ao uso irregular de produtos químicos, como tintas automotivas, o que motivou a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



A ação foi desencadeada após denúncia feita por um morador à assistente virtual da Prefeitura aldeense, a Salina. O objetivo da operação foi coibir o estacionamento irregular em vias públicas, o funcionamento de estabelecimentos sem Alvará de Localização e Funcionamento e o descarte de materiais inservíveis em calçadas, contribuindo para o livre trânsito de pedestres e veículos, a conservação das vias públicas e o funcionamento regular das atividades comerciais no município.