São Pedro da Aldeia - Um vazamento de água foi registrado na madrugada desta quinta-feira (15) na Estação de Tratamento da Prolagos, localizada na Rua Filadélfia, no bairro Parque Estoril, em São Pedro da Aldeia. Segundo informações, um cano apresentou problema e a água chegou a esguichar, chamando a atenção de moradores da região.

Em nota, a Prolagos informou que equipes técnicas foram acionadas imediatamente após a identificação do vazamento e atuaram de forma rápida para conter a situação. O reparo foi concluído ainda durante a madrugada, sem maiores transtornos.

A concessionária destacou ainda que o incidente não provocou impacto no sistema de abastecimento de água do município, e o fornecimento seguiu operando normalmente.