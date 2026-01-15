Vazamento em estação da ProlagosReprodução
Em nota, a Prolagos informou que equipes técnicas foram acionadas imediatamente após a identificação do vazamento e atuaram de forma rápida para conter a situação. O reparo foi concluído ainda durante a madrugada, sem maiores transtornos.
A concessionária destacou ainda que o incidente não provocou impacto no sistema de abastecimento de água do município, e o fornecimento seguiu operando normalmente.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.