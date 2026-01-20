Regata Ventos da Aldeia Reprodução
A regata irá incluir cinco classes de barcos a vela, sendo elas Dingue, Laser, Hobie Cat 14 e 16, Optimist e Bico de Proa. A largada para a categoria Optimist está prevista para as 10h30, enquanto a das outras classes tem previsão para as 11h30. O recebimento das embarcações será no sábado (24), a partir das 12h, um dia antes da competição. Os participantes poderão recolher os kits no domingo (25), das 7h às 10h, no local da largada.
O torneio será disputado de acordo com as Regras de Regata à Vela da World Sailing e as regras específicas das classes convidadas. Ao fim da regata, serão entregues troféus para o 1º, 2º e 3º colocados de cada classe, além de medalhas para os demais participantes.
