Homem condenado a 21 anos de prisão que estava foragidoReprodução/PM
De acordo com a polícia, a prisão aconteceu após um trabalho de inteligência, com monitoramento e cruzamento de informações. O condenado, identificado como C.G.d.S., foi localizado na Rua Emílio Antônio da Silva Lopes, no bairro Estação, em São Pedro da Aldeia.
No momento da abordagem, o homem tentou fugir e resistiu à ordem policial, pulando muros de algumas residências da região. Ele foi alcançado e detido pela equipe da delegacia.
Ainda segundo a Polícia Civil, além da condenação a 21 anos por roubo, o preso responde a outros processos criminais. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.