Homem condenado a 21 anos de prisão que estava foragidoReprodução/PM

Publicado 19/01/2026 17:34

São Pedro da Aldeia - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (19), um homem condenado a 21 anos de prisão pelo crime de roubo que estava foragido da Justiça. A ação foi realizada por agentes da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande.



De acordo com a polícia, a prisão aconteceu após um trabalho de inteligência, com monitoramento e cruzamento de informações. O condenado, identificado como C.G.d.S., foi localizado na Rua Emílio Antônio da Silva Lopes, no bairro Estação, em São Pedro da Aldeia.



No momento da abordagem, o homem tentou fugir e resistiu à ordem policial, pulando muros de algumas residências da região. Ele foi alcançado e detido pela equipe da delegacia.



Ainda segundo a Polícia Civil, além da condenação a 21 anos por roubo, o preso responde a outros processos criminais. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.