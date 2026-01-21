EscolaReprodução
A efetivação da primeira chamada da matrícula na escola inscrita será realizada de forma presencial na unidade escolar pelo responsável legal do aluno, conforme a convocação. A apresentação dos documentos previstos em resolução deverá ser realizada no período de 26 a 30 de janeiro de 2026, no prazo de até dois dias úteis após a convocação. As normas e procedimentos estão definidos na Resolução SEMED nº 009 (Acesse o documento aqui).
A inscrição virtual não será aplicada à modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), à Escola Municipal de Educação Especial Pedro Paulo de Lobo Andrade e à Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira. As unidades realizarão as etapas de forma presencial.
É fundamental que o responsável acompanhe regularmente o site para verificar o andamento e o status da matrícula.
