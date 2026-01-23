Tamanduá-mirim é resgatado - Ascom

Publicado 23/01/2026 17:50

São Pedro da Aldeia - A Guarda Ambiental de São Pedro da Aldeia realizou, nesta semana, o resgate de um tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) encontrado nas dependências da Escola Municipal Quilombola Dona Rosa, no bairro Botafogo. Considerada vulnerável à extinção, a espécie foi devolvida à natureza após receber os cuidados necessários e passar por avaliação técnica.



A ocorrência teve início após um morador acionar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca por meio do WhatsApp institucional, informando sobre a presença do animal na unidade escolar. O resgate foi feito pelo guarda ambiental Moreira, que, ao avaliar a situação, identificou a necessidade de atendimento veterinário. “Percebi que o animal precisava de cuidados médicos veterinários e achei melhor encaminhar para a Secretaria para levarmos a uma clínica”, relatou.



O tamanduá-mirim recebeu atendimento voluntário da médica veterinária Mônica Oliveira, que realizou um exame físico completo, avaliando peso, score corporal, presença de lesões, possíveis fraturas e a existência de parasitas. Como não foram identificadas alterações clínicas, o animal foi encaminhado para um período de observação de 48 horas.



Durante esse período, o tamanduá se manteve estável, apresentou comportamento adequado, boa alimentação e não teve alterações fisiológicas. Com isso, foi considerado apto para retornar à natureza. A soltura foi realizada pelo guarda ambiental Prates, seguindo os protocolos ambientais.



“Soltamos o animal em um local escolhido por ser amplo, com área de mata e presença de formigueiros, o que favorece a adaptação da espécie ao ambiente”, explicou o agente. A ação reforça a importância do acionamento correto dos órgãos ambientais e do trabalho de preservação da fauna silvestre no município.

