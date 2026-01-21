Afoxé FideriomanAscom
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário online, acompanhado da letra da música em PDF e de uma declaração de autoria, por meio do link https://forms.gle/s7FsadCX22WLBSj58. Cada participante precisa fornecer seus dados pessoais e garantir que a composição seja inédita e original, respeitando normas de diversidade e inclusão, sem conteúdo racista, homofóbico ou ofensivo.
Segundo Jordan Carvalho (Ogan Balogun), diretor e cofundador do grupo, “participar é uma oportunidade de ter sua música interpretada pelo Afoxé Fiderioman, integrar o repertório do grupo e contribuir para a valorização da cultura afro-brasileira e da ancestralidade. Eu convido artistas da região a participarem, celebrando o Carnaval, o axé, a tradição e a música afro-brasileira”.
Serão premiadas as três melhores composições com R$ 500, R$ 300 e R$ 200. As músicas vencedoras terão suas interpretações gravadas pelo Afoxé Fiderioman, podendo integrar o repertório das apresentações itinerantes, sempre preservando a autoria dos compositores. A avaliação será feita por uma banca de artistas de notório saber, considerando originalidade, letra e melodia, e o resultado será divulgado até 9 de fevereiro de 2026.
O regulamento completo está disponível neste link https://drive.google.com/file/d/1Njpaf-2JQYlIkqcDPa4bte-tUwe_4QNk/view?usp=drive_link. Para mais informações ou dúvidas, o contato é ileaseiyaojuomi@gmail.com.
O projeto “Afoxé Fiderioman na Aldeia 2026” é uma realização do Raio de Ouro, em parceria com o Afoxé Fiderioman e Ilê Asé Iya Oju Omi, patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Folia RJ 3 – Bloco nas Ruas.
