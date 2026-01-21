Afoxé FideriomanAscom

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - O ritmo, a tradição e a força dos orixás ganham voz em São Pedro da Aldeia com a IV edição do Concurso de Música do Afoxé Fiderioman 2026, dedicada ao Orixá Exú, reconhecido como mensageiro entre os mundos e símbolo de comunicação, movimento e abertura de caminhos. O concurso valoriza a cultura afro-brasileira, estimula a produção musical ligada ao axé e envolve compositores, cantores e produtores da região das Baixadas Litorâneas. Pela primeira vez, as composições vencedoras serão gravadas em estúdio, e incorporadas ao repertório do Afoxé Fiderioman, sendo apresentada em eventos culturais e no cortejo de Carnaval deste ano.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário online, acompanhado da letra da música em PDF e de uma declaração de autoria, por meio do link https://forms.gle/s7FsadCX22WLBSj58. Cada participante precisa fornecer seus dados pessoais e garantir que a composição seja inédita e original, respeitando normas de diversidade e inclusão, sem conteúdo racista, homofóbico ou ofensivo.

Segundo Jordan Carvalho (Ogan Balogun), diretor e cofundador do grupo, “participar é uma oportunidade de ter sua música interpretada pelo Afoxé Fiderioman, integrar o repertório do grupo e contribuir para a valorização da cultura afro-brasileira e da ancestralidade. Eu convido artistas da região a participarem, celebrando o Carnaval, o axé, a tradição e a música afro-brasileira”.

Serão premiadas as três melhores composições com R$ 500, R$ 300 e R$ 200. As músicas vencedoras terão suas interpretações gravadas pelo Afoxé Fiderioman, podendo integrar o repertório das apresentações itinerantes, sempre preservando a autoria dos compositores. A avaliação será feita por uma banca de artistas de notório saber, considerando originalidade, letra e melodia, e o resultado será divulgado até 9 de fevereiro de 2026.

O regulamento completo está disponível neste link https://drive.google.com/file/d/1Njpaf-2JQYlIkqcDPa4bte-tUwe_4QNk/view?usp=drive_link. Para mais informações ou dúvidas, o contato é ileaseiyaojuomi@gmail.com.

O projeto “Afoxé Fiderioman na Aldeia 2026” é uma realização do Raio de Ouro, em parceria com o Afoxé Fiderioman e Ilê Asé Iya Oju Omi, patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Folia RJ 3 – Bloco nas Ruas.
fotogaleria
Afoxé Fiderioman - Ascom
Afoxé Fiderioman - Ascom