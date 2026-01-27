Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), realiza operação com a Polícia Militar - Ascom

Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), realiza operação com a Polícia MilitarAscom

Publicado 27/01/2026 13:54

São Pedro da Aldeia - A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), realizou uma operação em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no bairro São João. A iniciativa resultou na autuação de nove motocicletas em situação irregular. Os proprietários foram notificados e os veículos liberados apenas para condutores devidamente habilitados.

Durante o fim de semana, o grupamento operacional também realizou rondas preventivas no parquinho municipal do Centro, onde a abordagem culminou na apreensão de uma pequena quantidade de entorpecentes. A Guarda Civil Municipal ainda prestou apoio à Defesa Civil e à concessionária de energia Enel, durante ocorrência de queda de fio energizado.

A atuação da GCM também se estendeu à proteção social. A Patrulha Maria da Penha realizou atendimentos telefônicos a mulheres vítimas de violência, oferecendo orientações, acolhimento e esclarecimentos sobre direitos e serviços disponíveis na rede de proteção. Além disso, a equipe manteve o acompanhamento ativo das medidas protetivas, garantindo a vigilância e a segurança das mulheres assistidas.

O secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Pinheiro, destaca a dedicação que os grupamentos oferecem a São Pedro da Aldeia. “As ações desenvolvidas pela nossa Guarda Municipal no ordenamento do espaço público, no controle e fiscalização de trânsito, também na segurança preventiva e extensiva, só reforça a dedicação à nossa cidade. Também destaco a preocupação da gestão Fábio do Pastel em garantir e proporcionar segurança aos moradores”, afirmou.