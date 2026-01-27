Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), realiza operação com a Polícia MilitarAscom
Proprietários de motos irregulares são autuados em São Pedro da Aldeia
Os proprietários foram notificados e os veículos liberados apenas para condutores devidamente habilitados
Fabinho Costa lança pedra fundamental do Destacamento dos Bombeiros em Iguaba
Unidade deve ser inaugurada entre 90 e 120 dias e representa avanço histórico na segurança pública e na proteção civil do município
Arraial do Cabo zera fila da educação infantil em tempo integral pelo 2º ano consecutivo
Prefeito Marcelo Magno (PL) esclarece sorteio de vagas e destaca expansão da rede municipal: município saltou de 135 vagas em 2021 para mais de 1.500 em 2026
1ª Regata Ventos da Aldeia reúne atletas e grande público em São Pedro da Aldeia
Evento foi realizado no último domingo (25), na orla da Praça Hermógenes Freire da Costa, e contou com mais de 80 embarcações
Araruama será sede do 42º Batalhão da Polícia Militar e fortalece segurança pública na Região dos Lagos
A medida integra a reestruturação administrativa e operacional da corporação, anunciada nesta segunda-feira (26) pela Secretaria Estadual de Polícia Militar
Matrícula na rede municipal de São Pedro da Aldeia começa nesta segunda-feira (26)
Procedimento deve ser feito presencialmente após convocação e segue até o dia 30 de janeiro
