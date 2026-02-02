Tiroteio - Reprodução

Publicado 02/02/2026 13:48

São Pedro da Aldeia - Um morador do bairro São João foi baleado durante um tiroteio ocorrido na tarde deste sábado (31), em São Pedro da Aldeia. Segundo informações preliminares, a vítima seria um idoso, atingido durante uma troca de tiros registrada na localidade conhecida como Colina.



Após o episódio de violência, moradores do bairro organizaram um protesto na via principal do São João. O ato teve como principal reivindicação o reforço da segurança pública e a adoção de medidas efetivas por parte das autoridades para coibir a violência na região.



O clima foi de tensão ao longo do fim da tarde e início da noite, com a presença de equipes policiais nas imediações da praça do bairro, com o objetivo de garantir a ordem e acompanhar a manifestação.



Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre os envolvidos no confronto. O caso segue sendo apurado pelas autoridades competentes.