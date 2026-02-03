Fiscalização de Posturas apreende material irregularAscom
Além das apreensões, os agentes também orientaram os frequentadores quanto à aquisição de materiais ilegais. A ação teve o objetivo de resguardar o direito ao trabalho de ambulantes legalizados. Os materiais apreendidos foram levados para a garagem pública, localizada no Centro da cidade.
O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou a importância da ação. “Atuamos principalmente nas praias e em outros pontos urbanos, garantindo que o uso das áreas comuns aconteça de forma organizada, segura e dentro das regras. Durante a operação, apreendemos materiais de comércio ambulante irregular e orientamos comerciantes e frequentadores, sempre com foco no respeito ao cidadão e na preservação dos nossos espaços. Nosso objetivo é simples. Manter a cidade bem cuidada, com mais mobilidade, tranquilidade e qualidade de vida para moradores e visitantes”, afirmou.
