Fiscalização de Posturas apreende material irregularAscom

Publicado 03/02/2026 17:51

São Pedro da Aldeia - A Fiscalização de Posturas de São Pedro da Aldeia intensificou, nesta semana, as ações de ordenamento e fiscalização ao longo da orla do município. A operação percorreu diversos pontos e resultou na apreensão de materiais provenientes do comércio ambulante irregular, além de carcaças de geladeiras, nas orlas da Praia Linda e da Praia do Sudoeste.



Além das apreensões, os agentes também orientaram os frequentadores quanto à aquisição de materiais ilegais. A ação teve o objetivo de resguardar o direito ao trabalho de ambulantes legalizados. Os materiais apreendidos foram levados para a garagem pública, localizada no Centro da cidade.



O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou a importância da ação. “Atuamos principalmente nas praias e em outros pontos urbanos, garantindo que o uso das áreas comuns aconteça de forma organizada, segura e dentro das regras. Durante a operação, apreendemos materiais de comércio ambulante irregular e orientamos comerciantes e frequentadores, sempre com foco no respeito ao cidadão e na preservação dos nossos espaços. Nosso objetivo é simples. Manter a cidade bem cuidada, com mais mobilidade, tranquilidade e qualidade de vida para moradores e visitantes”, afirmou.

