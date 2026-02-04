"Bike Night"Ascom
São Pedro da Aldeia recebe mais uma edição do "Bike Night" nesta quinta-feira (5)
A concentração dos ciclistas está marcada para as 19h30, com saída às 20h, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro
"Não serei Judas": vereador de São Pedro da Aldeia abre o ano com discurso incendiário
Pedro Abreu (REP) denuncia licitações, fala em desperdício de dinheiro público e promete fiscalização sem trégua
Prefeita Daniela Soares anuncia transporte gratuito no aniversário de Araruama
Record Sunset Rio marcam os 167 anos do município sem custos para a Prefeitura
CAT de São Pedro da Aldeia apoia seleção para vagas em nova loja de departamentos
As oportunidades são para vendedor, operador de loja, conferente, agente de operações e líder de merchandising. Interessados devem comparecer ao Horto Escola Artesanal nesta quinta-feira (5), das 9h às 15h
Fiscalização de Posturas apreende material irregular em São Pedro da Aldeia
Operação ao longo da orla do município buscou intensificar ações de ordenamento e fiscalização
Câmara de Cabo Frio aprova criação da Medalha Aline Rabelo Rangel Azevedo
Todos os 17 vereadores votaram a favor. Presente na sessão, o prefeito Dr. Serginho se emocionou ao falar sobre a homenagem
