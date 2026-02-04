"Bike Night" - Ascom

"Bike Night"Ascom

Publicado 04/02/2026 17:28

São Pedro da Aldeia - Os ciclistas e amantes da modalidade terão mais um evento de lazer e prática esportiva totalmente gratuito em São Pedro da Aldeia. O Bike Night acontece nesta quinta-feira (5) e promete movimentar as ruas da cidade, reunindo praticantes de todas as idades para um passeio noturno cheio de energia. O evento é organizado pela Associação Aldeense de Ciclistas (AAC) e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A concentração dos ciclistas está marcada para as 19h30, com saída às 20h, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. O percurso de 10km passará pelos bairros Centro, Porto da Aldeia (Camerum), Poço Fundo, Boqueirão, finalizando novamente na praça. A participação é gratuita.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, destacou o caráter inclusivo da ação. “O Bike Night foi pensado para que todos possam participar, independentemente da idade ou nível de experiência. É um convite para ocupar a cidade de forma positiva, promovendo saúde, lazer e integração entre as pessoas”, comentou.

A Prefeitura orienta os ciclistas a utilizarem equipamentos de segurança, como capacete e sinalização luminosa, para garantir um trajeto sem acidentes.