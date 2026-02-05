Caminhão enguiçadoReprodução

Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Um caminhão está parado desde terça-feira (3) na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-140), nas proximidades da empresa Polimix, no sentido Iguaba Grande.

Segundo informações, o veículo permanece no local há mais de 24 horas após apresentar problemas mecânicos.

Com o caminhão ocupando parte da via, o tráfego registra lentidão no trecho. Motoristas que passam pela rodovia relatam aumento no fluxo de veículos e dificuldades na circulação, principalmente nos horários de maior movimento.

Até o momento, não há informações sobre a remoção do caminhão nem sobre a atuação de equipes responsáveis para desobstruir a pista.