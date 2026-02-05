MPRJ ofereceu denúncia contra Keriane da Silva Freire Cardoso por agressão, injúria racial e ameaça contra uma funcionária Reprodução
De acordo com a denúncia, a vítima, Ester Andressa Sousa da Silva, trabalhava no caixa do estabelecimento quando foi questionada pela cliente sobre o preço de uma lata de refrigerante. Após a funcionária mostrar o valor correto no sistema, a situação teria se agravado, com a cliente se exaltando e arremessando a lata contra a trabalhadora.
Ainda segundo o Ministério Público, após a agressão, a denunciada teria proferido ofensas de cunho racista contra a funcionária, além de gestos considerados ofensivos relacionados à aparência da vítima. Em seguida, a mulher também teria feito ameaças verbais, afirmando que o episódio “não ficaria assim” e insinuando represálias futuras.
Toda a ação foi registrada por câmeras e consta como prova no inquérito policial. Além da vítima, outras duas pessoas foram arroladas como testemunhas: o proprietário do mercado e uma funcionária que presenciou os fatos.
O MPRJ enquadrou a denunciada pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria racial, com base no Código Penal e na Lei nº 7.716/89, que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. O órgão também pediu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com valor mínimo sugerido de R$ 10 mil.
A denúncia foi protocolada no dia 8 de janeiro de 2026, e agora a Justiça deve decidir sobre o recebimento da ação penal. A acusada ainda poderá apresentar defesa e responder ao processo em liberdade, conforme prevê a legislação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.