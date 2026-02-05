MPRJ ofereceu denúncia contra Keriane da Silva Freire Cardoso por agressão, injúria racial e ameaça contra uma funcionária - Reprodução

MPRJ ofereceu denúncia contra Keriane da Silva Freire Cardoso por agressão, injúria racial e ameaça contra uma funcionária Reprodução

Publicado 05/02/2026 15:36

São Pedro da Aldeia - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu denúncia contra Keriane da Silva Freire Cardoso por agressão, injúria racial e ameaça contra uma funcionária de um mercado em São Pedro da Aldeia.



De acordo com a denúncia, a vítima, Ester Andressa Sousa da Silva, trabalhava no caixa do estabelecimento quando foi questionada pela cliente sobre o preço de uma lata de refrigerante. Após a funcionária mostrar o valor correto no sistema, a situação teria se agravado, com a cliente se exaltando e arremessando a lata contra a trabalhadora. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu denúncia contra Keriane da Silva Freire Cardoso por agressão, injúria racial e ameaça contra uma funcionária de um mercado em São Pedro da Aldeia. O caso aconteceu na manhã do dia 17 de junho de 2025, no Mercado do Reinaldo , localizado na Rua Agenor Beltrão, no bairro Porto da Aldeia.De acordo com a denúncia, a vítima, Ester Andressa Sousa da Silva, trabalhava no caixa do estabelecimento quando foi questionada pela cliente sobre o preço de uma lata de refrigerante. Após a funcionária mostrar o valor correto no sistema, a situação teria se agravado, com a cliente se exaltando e arremessando a lata contra a trabalhadora.

O objeto atingiu a vítima e provocou uma lesão leve, descrita em laudo pericial como uma escoriação avermelhada na região superior esquerda do tórax. O exame de corpo de delito foi anexado ao inquérito policial.



Ainda segundo o Ministério Público, após a agressão, a denunciada teria proferido ofensas de cunho racista contra a funcionária, além de gestos considerados ofensivos relacionados à aparência da vítima. Em seguida, a mulher também teria feito ameaças verbais, afirmando que o episódio “não ficaria assim” e insinuando represálias futuras.



Toda a ação foi registrada por câmeras e consta como prova no inquérito policial. Além da vítima, outras duas pessoas foram arroladas como testemunhas: o proprietário do mercado e uma funcionária que presenciou os fatos.



O MPRJ enquadrou a denunciada pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria racial, com base no Código Penal e na Lei nº 7.716/89, que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. O órgão também pediu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com valor mínimo sugerido de R$ 10 mil.



A denúncia foi protocolada no dia 8 de janeiro de 2026, e agora a Justiça deve decidir sobre o recebimento da ação penal. A acusada ainda poderá apresentar defesa e responder ao processo em liberdade, conforme prevê a legislação.