Publicado 05/02/2026 16:54

São Pedro da Aldeia - Um motoboy foi baleado durante um assalto na noite desta quarta-feira (4), na altura do Balneário, em São Pedro da Aldeia. O crime ocorreu na pista da região e mobilizou moradores e motoristas que passavam pelo local.



Segundo as informações iniciais, os assaltantes estavam em uma motocicleta modelo Lander, de cor azul. A dupla teria anunciado o assalto, mas o motoboy não parou. Diante da reação, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo a vítima.



Após o ocorrido, o motoboy foi socorrido, mas até o momento não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele. Também não foram divulgados detalhes sobre a identificação ou localização dos autores do crime.



O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes, que buscam esclarecer as circunstâncias do assalto e identificar os responsáveis.