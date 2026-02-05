Motoboy é baleadoRegião dos Lagos Notícias
Segundo as informações iniciais, os assaltantes estavam em uma motocicleta modelo Lander, de cor azul. A dupla teria anunciado o assalto, mas o motoboy não parou. Diante da reação, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo a vítima.
Após o ocorrido, o motoboy foi socorrido, mas até o momento não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele. Também não foram divulgados detalhes sobre a identificação ou localização dos autores do crime.
O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes, que buscam esclarecer as circunstâncias do assalto e identificar os responsáveis.
