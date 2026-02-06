Horto Escola Artesanal - Ascom

Horto Escola Artesanal Ascom

Publicado 06/02/2026 18:27

São Pedro da Aldeia - O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de São Pedro da Aldeia vai apoiar mais um processo seletivo no município, desta vez com oportunidades no setor da construção civil. Ao todo, estão sendo oferecidas 61 vagas para os cargos de carpinteiro, armador e pedreiro. Os interessados devem comparecer ao Horto Escola Artesanal, na próxima quarta-feira (11), das 9h às 16h.

Para participar, é obrigatório apresentar currículo impresso e a carteira de trabalho. Os candidatos devem ter mais de 18 anos de idade e experiência é um diferencial para todas as funções.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e a empresa interessada. É importante destacar que a Prefeitura atua como um facilitador durante o processo seletivo, direcionando os currículos recebidos ao empreendimento. A análise final curricular será feita pela empresa, mediante processo interno e de acordo com suas necessidades e diretrizes.

O Horto Escola Artesanal está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA da cidade).