132 cápsulas de cocaína, 23 buchas de maconha, 17 pedras de crack, dois celulares e R$ 18 em dinheiroReprodução/PM
Três são detidos por tráfico em São Pedro da Aldeia
No local indicado foram apreendidas 132 cápsulas de cocaína, 23 buchas de maconha, 17 pedras de crack, dois celulares e R$ 18 em dinheiro
CAT aldeense recebe processo seletivo para vagas na construção civil nesta quarta-feira (11)
São oferecidas 61 vagas para os cargos de carpinteiro, armador e pedreiro. Interessados devem comparecer ao Horto Escola Artesanal, na próxima quarta (11), das 9h às 16h
Prefeita Daniela Soares mostra jogo de cintura na política e na coreografia em Araruama
Chefe do executivo "se jogou" no primeiro dia do Record Sunset Rio, evento que faz parte das comemorações dos 167 anos da cidade
Procon aldeense orienta quiosques da Praia do Sudoeste para o Carnaval
Órgão reforçou a proibição da cobrança de consumação mínima, prática que é proibida
Fabinho Costa apresenta equipamentos não letais para a Guarda Municipal de Iguaba
Aquisição dos equipamentos marca preparação da cidade para o Carnaval e e coloca segurança no centro do discurso de governo
Motoboy é baleado durante assalto no Balneário, em São Pedro da Aldeia
Crime aconteceu na noite de quarta-feira (4), na pista da região do Balneário
