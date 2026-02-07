132 cápsulas de cocaína, 23 buchas de maconha, 17 pedras de crack, dois celulares e R$ 18 em dinheiro - Reprodução/PM

132 cápsulas de cocaína, 23 buchas de maconha, 17 pedras de crack, dois celulares e R$ 18 em dinheiroReprodução/PM

Publicado 07/02/2026 15:17

São Pedro da Aldeia - Três pessoas foram detidas por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (6), na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Balneário São Pedro, em São Pedro da Aldeia. A ação foi realizada por equipes do GAT I e do Serviço Reservado, após denúncia de venda de entorpecentes no local.

Durante a observação velada, policiais flagraram os suspeitos escondendo uma sacola em um arbusto. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas no local indicado foram apreendidas 132 cápsulas de cocaína, 23 buchas de maconha, 17 pedras de crack, dois celulares e R$ 18 em dinheiro.

Os envolvidos foram levados à 125ª DP e, em seguida, à 126ª DP, em Cabo Frio. Os maiores permaneceram presos por tráfico e associação para o tráfico, enquanto o menor foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes.