Acúmulo de ama na Rua das Acácias - Reprodução

Publicado 09/02/2026 18:30

São Pedro da Aldeia - A Rua das Acácias, localizada no bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, apresenta acúmulo de lama e água ao longo da extensão após as chuvas recentes. A situação dificulta a circulação de veículos e pedestres que utilizam a via diariamente.



Imagens registradas no local nesta segunda-feira (9) mostram trechos com solo bastante irregular, marcas profundas causadas pela ação da água e pontos onde a água permanece acumulada, formando poças. A condição da rua se agrava em períodos chuvosos, tornando o tráfego mais lento e inseguro.



Até o momento, não há informações sobre intervenções recentes ou obras de manutenção na via.



O Jornal entrou em contato com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e aguarda um posicionamento sobre a situação da Rua das Acácias e possíveis medidas para o local.