Acúmulo de ama na Rua das AcáciasReprodução
Imagens registradas no local nesta segunda-feira (9) mostram trechos com solo bastante irregular, marcas profundas causadas pela ação da água e pontos onde a água permanece acumulada, formando poças. A condição da rua se agrava em períodos chuvosos, tornando o tráfego mais lento e inseguro.
Até o momento, não há informações sobre intervenções recentes ou obras de manutenção na via.
O Jornal entrou em contato com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e aguarda um posicionamento sobre a situação da Rua das Acácias e possíveis medidas para o local.
