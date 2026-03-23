Propostas devem ser entregues no Centro Cultural Pe. Peter Joseph Corbett - Reprodução Google Maps

Propostas devem ser entregues no Centro Cultural Pe. Peter Joseph CorbettReprodução Google Maps

Publicado 23/03/2026 15:30

A Prefeitura de São Sebastião do Alto abriu as inscrições para a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), oferecendo uma nova oportunidade para artistas, produtores culturais e trabalhadores do setor acessarem recursos de incentivo no município.

Os interessados podem inscrever seus projetos até o dia 27 de março de 2026. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h, no Centro Cultural Pe. Peter Joseph Corbett.

A iniciativa faz parte das ações de fortalecimento da cultura local, com foco no apoio direto a projetos que valorizem a produção artística e cultural do município.

A Secretaria Municipal de Cultura orienta que os interessados não deixem a inscrição para a última hora, garantindo tempo hábil para organização da documentação e envio das propostas dentro do prazo.

A Lei Aldir Blanc, criada para fomentar o setor cultural em todo o país, segue como uma das principais ferramentas de apoio a artistas e iniciativas culturais, especialmente em municípios do interior.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Secretaria de Cultura durante o horário de atendimento.