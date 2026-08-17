Primeiro turno acontece no dia 4 de outubro - Site Senado Federal

Primeiro turno acontece no dia 4 de outubroSite Senado Federal

Publicado 17/08/2026 11:33

A Justiça Eleitoral terá atendimento aos fins de semana em São Sebastião do Alto durante o período que antecede as eleições de 2026. A 60ª Zona Eleitoral, que atende o município e Santa Maria Madalena, está entre as unidades incluídas na programação de plantões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).



O plantão começou no sábado (15) e acontece das 14h às 19h, aos sábados, domingos e feriados. O atendimento especial está previsto até 9 de novembro. O endereço é rua João Luiz Daflon, 65, térreo, O Dia no Centro.



O primeiro turno das eleições gerais de 2026 será realizado em 4 de outubro. Um eventual segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.

No município, há 7.808 eleitores aptos a votar no primeiro turno das eleições.



O prazo para regularização do título de eleitor, transferência de domicílio e alteração de dados cadastrais terminou em 6 de maio.



Como tirar dúvidas



O TRE-RJ mantém atendimento pelo WhatsApp, 24 horas por dia, pelo número (21) 3436-9000. O Disque TRE-RJ passará a funcionar também aos fins de semana e feriados, das 14h às 19h, a partir de 5 de setembro.



A 60ª Zona Eleitoral é responsável por São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena, conforme a atual divisão eleitoral do estado.