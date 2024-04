Centro cultural irá receber conferência. - Foto: Cleber Oliveira

Centro cultural irá receber conferência.Foto: Cleber Oliveira

Publicado 31/03/2024 23:16

Sapucaia - A Prefeitura de Sapucaia está convidando a população para participar da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, com o tema: "Democracia, trabalho e educação na Saúde para o desenvolvimento: gente que faz o SUS acontecer". O evento irá ocorrer no Centro Cultural Magrácia, na terça-feira (2), começando às 8h.

De acordo com a Secretaria de Saúde, será uma oportunidade única para a discussão e aprofundamento de temas fundamentais para a comunidade, algo crucial para que se entenda melhor o trabalho dos profissionais no SUS e trazer à tona uma reflexão sobre o fortalecimento desse sistema.



Haverá momentos diversos, organizados por grupos, abordando diferentes eixos temáticos, buscando promover um debate amplo e enriquecedor.



As inscrições podem ser feitas clicando aqui