Vistoria itinerante de veículos - Foto: Alexandre Simonini

Publicado 09/08/2024 14:40

Sapucaia - O Detran/RJ informou que a vistoria itinerante de veículos que estava marcada para ocorrer no dia 20 de agosto em Sapucaia, foi adiada para setembro. O adiamento foi motivado pelo baixo número de agendamentos feitos até agora.

A vistoria agora ocorrerá no dia 12 de setembro, das 10h às 14h30, na Estação Ferroviária, que fica na Rua Marechal Floriano, 182, no Centro.



Os usuários que já tinham realizado o agendamento serão comunicados sobre as novas datas disponíveis, para que possam reagendar conforme sua conveniência.