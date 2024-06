MPRJ apresentou recurso - Foto: Reprodução

MPRJ apresentou recursoFoto: Reprodução

Publicado 21/06/2024 14:21

Sapucaia - Nesta quinta-feira (20), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que seja determinado o controle do uso de veículos oficiais pela Câmara Municipal de Sapucaia. A 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios busca reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar de adoção de medidas voltadas ao controle eficiente e de legalidade no uso de bens públicos do Poder Legislativo.

De acordo com o Inquérito Civil, a declaração da então vereadora Maria Regina Alípio Ciodaro que "a cessão do veículo a alguns munícipes é comum entre os demais vereadores” resultou em um pente fino nas requisições e autorizações de uso dos veículos da Câmara de Sapucaia.

A análise feita pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ) concluiu que a prática resultou em prejuízos aos cofres públicos. Seguindo os critérios estabelecidos, calcula-se o dano total sobre o uso indevido dos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Sapucaia no montante de R$168.598,17 - ou R$204.269,42 em valores atualizados pela UFIR-RJ para o ano corrente.

Mesmo após Recomendação expressa do Ministério Público, verificou-se, por meio de perícia dos documentos através do GATE/MPRJ, que permanecem graves inconsistências dos registros. De acordo com a perícia, há uma total e completa falta de zelo e governança por parte da Câmara, desde incompatibilidades com a quilometragem, destinos e as rotas estabelecidas, além de indícios de fraudes nos documentos, quando preenchidos e existentes, das viagens oficiais.