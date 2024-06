Publicado 10/06/2024 10:07

Sapucaia - Na madrugada desta segunda-feira (7), uma pessoa morreu e outra ficou ferida em uma colisão entre um carro e um caminhão em Sapucaia. O acidente foi na BR-393, na altura do km 393 crescente, por volta de 4h50.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi interditada e está operando em sistema de pare e siga, pelo acostamento do sentido decrescente sem previsão de liberação. A Polícia Civil irá realizar a perícia no local.