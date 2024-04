Evento reuniu diversas pessoas. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Sapucaia

Publicado 13/04/2024 08:55

Sapucaia - No início deste mês, foi realizado o I Encontro Inter-Religioso de Sapucaia. O evento aconteceu no Centro Cultural Magrácia e foi uma iniciativa da Polícia Militar, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que por meio do CREAS, reuniu líderes religiosos, autoridades municipais e convidados.

O evento foi presidido pela Mãe Lilian, idealizadora do Programa de Proteção Religiosa - Coronel PM Jorge da Silva, e tem como objetivo orientar e estabelecer procedimentos administrativos e operacionais no âmbito da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, visando incluir a corporação na discussão desse tema, com foco na capacitação e preparação dos policiais militares para o atendimento de ocorrências, bem como na busca de um diálogo mais amplo com a sociedade.



Também estiveram presentes no evento, a vice-prefeita e secretária de Saúde, Marcella Raposo, o presidente da Câmara de Vereadores, Fabiano Teixeira, tenente-coronel Luciano, Comandante do 38° BPM, o major Márcio Alexandre, subcomandante operacional do 7° CPA, e representantes do secretariado municipal.